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НовостиПолитика27 ноября 2022 7:11

Житель Саратовской области погиб в боях в зоне СВО

Евгений Бадиков

Уроженец Перелюбского района погиб в зоне СВО. Об этом стало сообщает администрация Перелюбского района

25 ноября Саратовская область простилась еще с одним земляком-участником специальной военной операции - Валерием Орловым.

Глава Перелюбского района Николай Савельев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего. «Выражаю слова глубокой скорби и соболезнования родным и близким. Вечная память о Валере Орлове останется в наших сердцах навсегда. Он погиб, защищая наших людей, наших детей, нашу страну. Большое горе для всех нас. Наши сердца полны боли и благодарности. Вечная слава герою Родины!», — написал он.

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