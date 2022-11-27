В Кировском районе Саратова хозяин частного дома нашел погибшего пожилого мужчину

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова обнаружили труп неизвестного. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 26 ноября, в Саратове обнаружили труп неизвестного. Хозяин дома на 1-м Крестьянском проезде обнаружил тело мужчины 55-60 лет. Он сообщил об этом в полицию.

Место происшествия осмотрели следователь СК и судмедэксперт. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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