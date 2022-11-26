В Калининском районе загорелся жилой дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 25 ноября, в Калининском районе Саратовской области загорелся жилой дом, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в 5:01 в селе Монастырское. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в жилом пеноблочном доме на улице Молодежная. Площадь пожара составила 96 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали 2 пожарных расчета. Пострадавших нет.