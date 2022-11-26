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НовостиОбщество26 ноября 2022 14:45

«Т Плюс» Саратов: отопление в последних пострадавших от аварии на Технической домах подключат к 22:00

Наталия Калинина
Прокуратура Саратовской области

Прокуратура Саратовской области

Сегодня, 26 ноября, в ПАО «Т Плюс» Саратов обещали подключить к 22:00 отопление в последних пострадавших от аварии на улице Технической домах.

Коммунальщики закончили ремонт труб, идет заполнение системы. Подачу отопления и горячего водоснабжения обещают полностью восстановить к 22:00. УК уже напомнили о необходимости регулировки режима на внутридомовых коммуникациях, а также о необходимости оперативной работы по устранению завоздушенности при ее наличии.

Напомним, вчера утром из-за масштабной аварии на теплосетях на улице Технической без горячей воды и отопления остались более 100 домов в Саратове.