Житель Балаково пытался познакомиться с девушкой в интернете и лишился 60 тысяч

Житель Балаково пытался познакомиться с девушкой в интернете и стал жертвой мошенников: он лишился 60 тысяч рублей.

В мессенджере житель Балаково стал переписываться с девушкой. Вскоре она предложила ему пойти на стендап-шоу и сообщила, что у нее билет уже есть, а ему нужно купить себе билет на сайте. Балаковец зашел на страницу, перевел 1500 рублей за билет, однако получил сообщение о техническом сбое на сайте.

По совету девушки он обратился к липовой техподдержке, где ему предложили скачать на телефон приложение. После его установки мужчина обнаружил, что с его карты пропали более 60 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, о чем сообщает ГУ МВД региона.