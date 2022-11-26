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НовостиОбщество26 ноября 2022 14:18

Саратовская прокуратура помогла матери получить 55 тысяч детского пособия

Наталия Калинина

Саратовская прокуратура помогла жительнице Заводского района получить 55 тысяч рублей, которые ей задолжали в качестве детского пособия, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Региональное отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области неправомерно отказало матери в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 8 до 17 лет. После этого прокуратура внесла представление директору учреждения, а виновный чиновник был привлечен к дисциплинарной ответственности.

В итоге саратовчанка получила выплату на сына и более 55 тысяч рублей долга.