Более 2 тысяч саратовцев обратились на «горячую линию» для семей мобилизованных

Более 2 тысяч саратовцев уже обратились на «горячую линию» для семей мобилизованных, о чем сообщает правительство области.

Большинство обращений касалась начисления федеральной и региональной выплаты военнослужащим. Жителей региона также интересует социальная поддержка семей мобилизованных.

По поручению Губернатора Романа Бусаргина с 7 ноября функционируют отдельные окна для помощи семьям мобилизованных во всех 45 МФЦ региона. Специалисты обработают запрос и направят его в профильные ведомства для решения. За три недели в МФЦ поступило около 150 обращений.