Ремонт труб в Саратове

Энергетики завершили ремонт труб на улице Технической в Саратове, о чем сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Специалисты установили место порыва, произвели вскрышные работы и заменили поврежденный участок теплотрассы. Энергетики проложили порядка 6 метров нового трубопровода. Ремонтом занимались 18 человек и 7 единиц техники.

Сейчас идет процесс заполнения системы теплоносителем. Подключение жилых домов и объектов социальной сферы продолжается.

После специалисты проведут обходы по домам для проверки температурного режима.

Энергокомпания приносит саратовцам извинения за причиненные неудобства.