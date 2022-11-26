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НовостиОбщество26 ноября 2022 8:52

Володин рассказал о новом исследовательском центре кластерной онкологии в Саратове

Наталия Калинина
Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки

Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки

Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратовскую область посетил новый исследовательский центр кластерной онкологии в Саратове, созданный по его инициативе на базе СГМУ.

Сейчас в нем завершается установка единственного в Приволжском федеральном округе аппарата ПЭТ КТ – высокотехнологичного диагностического метода ядерной медицины. В структуру Центра входит 12 отделений, 4 лаборатории, 2 профильные кафедры и 193 онкологические койки. В год планируется проводить около 6 тысяч исследований. Учреждение начнет функционировать с нового года.

В центре смогут выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Сейчас на такие исследования жители вынуждены за специфической медицинской помощью ездить в Москву и Тамбов.