Саратовцев ждет облачная, туманная и маловетреная суббота

Фото: Архив КП

Сегодня, 26 ноября, в Саратове областной гидрометцентр обещает облачную с прояснениями погоду преимущественно без осадков. Город накроет плотный туман (видимость не более 500-1000 м), температура воздуха от нуля до двух градусов тепла.

По области – также облачная с прояснениями погода, местами возможны слабые осадки в виде мокрого снега или мороси, температура от -2 до +3 °C

По всему региону восточный ветер 4-9 м/c, по области местами порывы до 14 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

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