В Саратовской области снова выявили менее сотни заболевших коронавирусом

За последние сутки в Саратовской области зарегистрировали 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было 89. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию инфекции.

Большая часть заболевших за эти сутки в Саратове – 30 человек, в Вольском районе – 18 пациентов, в Балаковском – 12, Балашовском – 9, Хвалынском – 6.

57 заболевших старше 50 лет, младше 30 – 19 пациентов, в том числе трое детей школьного возраста.

Почти все выявленные больные имеют признаки простудного заболевания, у 10 заразившихся жителей региона медики выявили признаки пневмонии.

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