В Саратове накануне Дня матери наградили мать солдата, погибшего на Украине

Анна Насырова

В Саратове в Шахматном дворце сегодня, 25 ноября, накануне Дня матери, мама четырех детей Анна Насырова получила из рук губернатора Почетный знак «За достойное воспитание детей».

Женщина более четверти века проработала помощником воспитателя в детском саду Перелюбского района, вырастила трех сыновей и дочь. Младший сын Адельжан Насыров служил с 2002 года в армии, участвовал в миротворческих операциях на Северном Кавказе, Карабахе, Сирии и в Крыму. В 2022 году, в ходе боев в зоне СВО, боец получил тяжелое ранение, несмотря на помощь врачей Адельжан погиб. Посмертно Насыров был награжден орденом Мужества.

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