Несколько улиц в Ленинском районе Саратова остались без света

Сегодня, 25 ноября, несколько улиц в Ленинском районе Саратова остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

В зоне отключений оказались жилые дома по улицам Вишневой, Курдюмской, Офицерской, Тверской, Деловой, Делового проезда и проспекта 50 лет Октября.

ООО «СПЭГС» не уточняет, когда проблема с электричеством в районе будет решена.

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