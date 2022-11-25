В ходе боев спецоперации погиб житель Пугачевского района

Андрюс Кятвиртис

Сегодня, 25 ноября, жители Пугачева простились со своим земляком, погибшим в ходе СВО, Андрюсом Кятвиртисом. Об этом сообщил глава района Алексей Янин.

Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Роман Бусаргин:

– Андрюс Далюсович Кятвиртис погиб при исполнении своего воинского долга. Он показал пример верного товарища, храброго военнослужащего и настоящего патриота. Не щадя своей жизни, он доблестно и самоотверженно нес службу. Мы гордимся мужеством нашего земляка и разделяем с его родными боль утраты. – написал глава региона.

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