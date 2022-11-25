В Саратове отреставрируют старинное здание в центре

Саратов, Чернышевского, 157 / Скриншот: 2ГИС
Мэрия Саратова собирается отремонтировать фасад здания-объекта культурного наследия муниципального значения. Об этом сообщили сегодня в городской администрации.
Здание находится по адресу Чернышевского, 157, сейчас в нем расположена школа-интернат №4. Здание построили в 1869 году, до революции оно было главным корпусом Епархиального женского училища.
Комитет по архитектуре мэрии согласовал проект реконструкции, работы начнутся, когда подрядчик получит разрешение.
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