фото: Архив КП
Житель Энгельса поверил мошенникам и лишился 6 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
В результате мошеннических манипуляций он лишился крупной суммы денег. Мужчина получил ряд звонков с неизвестных ему номеров. Его заверили в попытках оформить на него кредит, и попросили посодействовать в поимке «мошенников».
Жителю Энгельса предложили взять встречный займ и деньги перевести на «безопасный счет». Мужчина перевел 6 миллионов рублей.
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