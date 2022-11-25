фото: Архив КП

Житель Энгельса поверил мошенникам и лишился 6 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В результате мошеннических манипуляций он лишился крупной суммы денег. Мужчина получил ряд звонков с неизвестных ему номеров. Его заверили в попытках оформить на него кредит, и попросили посодействовать в поимке «мошенников».

Жителю Энгельса предложили взять встречный займ и деньги перевести на «безопасный счет». Мужчина перевел 6 миллионов рублей.

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