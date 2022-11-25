В Саратовской области более полумиллиона женщин могут стать мамами

В Саратовской области 540 тысяч женщин находятся в репродуктивном возрасте, то есть, могут выносить и родить здорового ребенка. Об этом сообщает Саратовстат.

Статистики подвели итоги за 2021 год в преддверии Дня матери. По их данным, 40% от всех жительниц региона (540 тысяч человек) находятся в репродуктивном возрасте.

Средний возраст матери, родившей первенца, составляет 28,5 лет. Первый ребенок чаще всего появляется у женщин до 29 лет, второго – в 30-39, третьего – от 40 лет.

Также сегодня начальница управления по делам ЗАГС регионального правительства Юлия Пономарева рассказала, что с начала ноября этого года мамами стали 11 несовершеннолетних девушек и 60-летняя пенсионерка.

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