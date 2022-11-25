В Октябрьском районе без горячей воды и отопления остались 8 улиц

На сегодня, 25 ноября, в Октябрьском районе Саратова без воды остались 8 улиц, о чем сообщает Администрация Октябрьского района.
Ремонтные работы идут на сетях ПАО «Т Плюс» по адресу Большая Садовая 56/64. Из-за них до 23.00 прекращена подача горячего водоснабжения и отопления следующим абонентам:
1-я Беговая, 13, 15;
2-й Детский проезд, 9/11,13/17;
2-я Садовая, 103/107, 112, 112а;
3-й Детский проезд, 6/10;
3-й Комсомольский проезд, 25;
4-й Комсомольский проезд, 2/6;
Большая Садовая, 56/64А;
Клочкова, 52/64.
Напомним, ранее о зонах отключения сообщали в Ленинском и Фрунзенском районах.
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