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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:31

В Саратове маршрутка сбила пенсионерку, та скончалась в больнице

Роман Хвалин

В среду, 23 ноября, в Октябрьском районе Саратова пенсионерка попала под колеса маршрутной «Газели». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла около полудня на пересечении 2-й Садовой и Большой Садовой. Маршрутная «Газель» №3, которая ехала в сторону Заводского района города сбила 86-летнюю женщину. За рулем пассажирского автобуса находился 64-летний мужчина.

Пенсионерку доставили в медучреждение, от полученных травм женщина скончалась в больнице. Как уточняет мэрия, перевозчик проводит служебное расследование причин трагедии.

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