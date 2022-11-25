Саратовский областной суд

В Саратовской области назначили 7 судей. Сегодня, 25 ноября, состоялось очередное заседание квалификационной коллегии судей Саратовской области.

Должность мирового судьи судебного участка № 3 Кировского района Саратова заняла Марина Бессчетнова, мировой судьей судебного участка № 3 Ленинского района Саратова стала Анастасия Бузданова. Пост мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского района Саратова достался Наталье Потаповой, а мировым судьей судебного участка № 1 Лысогорского района стала Елена Четверкина. Должность мирового судьи судебного участка № 2 Энгельсского района Саратовской области заняла Мария Щелочкова.

На должность судьи Петровского городского суда коллегия рекомендовала Алексея Подмогильного, а судьей Балашовского районного суда стала Наталия Клишина.

Судью Ленинского районного суда Саратова в отставке Александра Пуговкина постановили привлечь к исполнению обязанностей судьи Ленинского районного суда Саратова с 20 декабря 2022 года на срок до одного года.

Судью Саратовского областного суда Ирину Закарян отправляют в отставку 30 декабря 2022 года.

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