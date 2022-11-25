В центре Саратова снова пройдет ярмарка выходного дня

26 ноября на Театральной площади пройдет ярмарка выходного дня

В субботу, 26 ноября, на Театральной площади Саратова состоится очередная осенняя ярмарка выходного дня.

На ярмарке горожане и гости Саратова смогут купить свежие мясо, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты. Также в ассортимент продуктов войдут яйца, крупы, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, мед, колбасы и мясные деликатесы, квашеные овощи. Можно будет приобрести и посадочный материал.

Кроме Театральной, ярмарки с товарами саратовских аграриев будут развернуты в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской, и в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.

Власти города также напоминают, что сельхозрынок в Юбилейном продолжит работать в штатном режиме, ежедневно, кроме понедельника. По вопросам работы торговых площадок можно обращаться на «горячую линию» минсельхоза области по будням по номеру 50-70-17, а в субботу до 14:00 по телефону 51-77-12.

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