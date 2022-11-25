Саратовская облпрокуратура начала проверку по факту масштабной аварии на теплосетях в Кировском районе

и.о. зампрокурора Саратова Иван Горин на месте аварии

Прокуратура области организовала проверку в связи с крупной аварией на теплосетях на улице Технической. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале.

Для координации работы служб на место аварии также выехал и.о. заместителя прокурора Саратова Иван Горин.

По сообщению надзорного ведомства, в зону отключения попали более сотни многоквартирных домов, в которых проживает более 19 тысяч человек, и 10 объектов соцсферы.

ПАО «Т-Плюс» продолжает работы по устранению последствий аварии и подключению оставшихся без отопления объектов к альтернативной схеме теплоснабжения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.