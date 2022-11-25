Саратовская облпрокуратура начала проверку по факту масштабной аварии на теплосетях в Кировском районе

и.о. зампрокурора Саратова Иван Горин на месте аварии
Прокуратура области организовала проверку в связи с крупной аварией на теплосетях на улице Технической. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале.
Для координации работы служб на место аварии также выехал и.о. заместителя прокурора Саратова Иван Горин.
По сообщению надзорного ведомства, в зону отключения попали более сотни многоквартирных домов, в которых проживает более 19 тысяч человек, и 10 объектов соцсферы.
ПАО «Т-Плюс» продолжает работы по устранению последствий аварии и подключению оставшихся без отопления объектов к альтернативной схеме теплоснабжения.
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