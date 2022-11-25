Администрация Фрунзенского района сообщила адреса, оставшиеся без горячей воды и тепла

Сегодня, 25 ноября, администрация Фрунзенского района Саратова опубликовала список адресов, оставшихся без горячей воды и тепла вследствие коммунальной аварии на улице Технической.

В зону понижения параметров подачи тепла попали:

Большая Казачья, 19,17, 23/27, 39, 41, 43, 47, 53/55, 55/57, 59/65, 69/73, 79/85;

Горького, 34, 37;

Кирова площадь, 4, 8, 10;

Вольская, 87;

Мирный переулок, 17, 25;

Рахова, 103/115, 137, 129, 137/139, 139/141, 145, 91/101, 95/109, 96, 98/106;

Советская, 64/70, 72/82, 86/70;

Театральная площадь, 9;

Чапаева, 72/74;

Петра Столыпина проезд, 12, 13, 14, 14/16, 15, 46, 48, 50, 52;

Пугачева, 72;

Яблочкова, 1/35, 5, 7, 8, 8/10, 9/26, 10, 12, 16, 17, 19а, 20/22, 22.

Ране подобный список опубликовала администрация Ленинского района.

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