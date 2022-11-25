Фото: Время Саратовское Z

В Саратовскую область поступят 5 передвижных медицинских комплексов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего новая техника направлена в 68 регионов России. Автомобили будут работать в небольших населенных пунктах. Три комплекса предназначены для первичной медпомощи, еще два – для профилактических осмотров и для маммографии и флюорографии.

Реализация проекта обошлась в 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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