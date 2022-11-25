В Саратове родилась девочка с двойным именем. Сегодня, 25 ноября, о необычном решении родителей рассказала начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева в ходе пресс-конференции.

Ребенка назвали Аглая-Марта, а в целом сейчас двойные имена непопулярны. За ноябрь был всего один такой случай.

Напомним, всего в регионе за ноябрь на свет родился 1 171 ребенок. Из них 593 мальчика и 578 девочек.

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