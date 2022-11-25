В Саратове живым нашли невысокого мужчину из Москвы. Сегодня, 25 ноября, об этом сообщили в группе «Лиза Алерт Саратов» ВКонтакте.
В Саратове благополучно вернулся домой 30-летний Александр Шаповалов. Его искали с 17 ноября 2022 года, а объявление «Лиза Алерт» было опубликовано 21го числа.
Волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.
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