В Саратове живым нашли невысокого мужчину из Москвы. Сегодня, 25 ноября, об этом сообщили в группе «Лиза Алерт Саратов» ВКонтакте.

В Саратове благополучно вернулся домой 30-летний Александр Шаповалов. Его искали с 17 ноября 2022 года, а объявление «Лиза Алерт» было опубликовано 21го числа.

Волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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