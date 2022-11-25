Жителя Питерского района приговорили к общественным работам за пьяное вождение

Жителя Питерского района Саратовской области приговорили к общественным работам за пьяное вождение, о чем сообщает УФССП по региону

В 2021 году 26-летний молодой человек попался на своей «Приоре» пьяным. За отказ от медосвидетельствования ему назначили штраф и лишили прав на 1,5 года. Не дождавшись истечения срока лишения прав парень снова сел за руль и был приговорен к обязательным работам.

Нарушитель отработал 100 часов на благоустройстве территории.

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