Саратовские депутаты упразднили городскую избирательную комиссию

Сегодня, 25 ноября, на заседании Саратовской городской думы депутаты приняли поправку в Устав муниципалитета, упраздняющую городской избирком.

Перед голосованием по этому вопросу председатель гордумы Сергей Овсянников уточнил предлагаемый новый порядок проведения выборов в органы местного самоуправления. Так, подготовкой выборов и референдумов на муниципальном уровне теперь будут заниматься территориальные и участковые избирательные комиссии, также могут передаваться решением в ИКСО. Горизбирком же упраздняется.

Кроме того, в городском уставе прописывается, что портал Минюста «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» становится еще одним каналом для публикации муниципальных правовых документов.

Решение было принято большинством голосов.

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