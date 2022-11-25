Опубликован список оставшихся без горячей воды и отопления адресов в Ленинском районе Саратова. Напомним, сегодня, 25 ноября, на теплосетях на Технической произошла крупная авария. Об этом сообщает администрация Ленинского района

В зону отключения отопления и горячего водоснабжения попали следующие адреса:

2-й проезды Блинова, 3, 3а, 3б, 8, 8а, 8б;

Романтиков, 44, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б;

Селекционный проезд, 6, 6а;

Тулайкова, 5а, 10, 11, 12.

Не перекрыт, но ослаблен напор воды в трубах по адресам:

Вишневая, 4, 6, 11, 13, 15, 13а, 18, 20;

Вишневый проезд, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

1-й Телеграфный проезд, 2, 4, 10, 12;

2-й Телеграфный проезд, 3, 5, 7, 9;

Деловая, 7, 9, 11, 15, 26, 26а;

Деловой проезд, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

Одесская, 7а, 9, 11, 13, 15;

Саперная, 10а, 12, 12а, 14, 16, 20, 22;

Тверская, 29, 29а, 31/1, 31/2, 36Б, 38, 40, 40а, 47, 49, 51;

50 лет Октября пр., 57а, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Курдюмская, 65, 65а, 67, 69, 73, 86, 86а 88, 90,92/1, 92/2;

Лунная, 2/6, 5, 14, 16, 18, 24, 25а,27, 27а, 29, 31, 33, 41, 43, 43а, 43б, 45;

Телеграфная, 12;

Школьная, 25, 27.

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