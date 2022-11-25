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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:59

Саратовская область появилась на «Вышитой карте России»

Евгений Бадиков
Вышитая карта России

Вышитая карта России

Саратовская область появилась на «Вышитой карте России». Об этом сообщает министерство информации и печати Саратовской области.

Саратовскую область вышили гладью с народным орнаментом для общей карты России. Экспозицию подготовили в Центре народного творчества для Всероссийской акции «Вышитая карта России», где каждый регион будет представлен в виде своей традиционной вышивки.

Презентуют работу 12 декабря в Московском государственном театре «Русская песня» на мероприятии, посвященном Году культурного наследия народов России.

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