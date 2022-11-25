Вышитая карта России

Саратовская область появилась на «Вышитой карте России». Об этом сообщает министерство информации и печати Саратовской области.

Саратовскую область вышили гладью с народным орнаментом для общей карты России. Экспозицию подготовили в Центре народного творчества для Всероссийской акции «Вышитая карта России», где каждый регион будет представлен в виде своей традиционной вышивки.

Презентуют работу 12 декабря в Московском государственном театре «Русская песня» на мероприятии, посвященном Году культурного наследия народов России.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.