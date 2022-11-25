Саратовского медика осудили за продажу фиктивных справок о вакцинации. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Бывший сотрудник одной из саратовских больниц признан виновным в девяти эпизодах взяток. По данным ведомства, в мае 2021 года медик создал в соцсети аккаунт, где разместил информации о возможности купить сертификат о вакцинации от коронавируса без фактической прививки.

Нелегальными услугами воспользовались 9 граждан, общая сумма дохода составила более 60 тысяч рублей.

Суд назначил злоумышленнику четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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