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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 6:36

В Вольске водитель Nissan сбил 10-летнего мальчика

Роман Хвалин
Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 24 ноября, в Вольском районе Саратовской области произошла авария с участием ребенка-пешехода. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По предварительной информации, в 17:10 около дома по адресу Ярославская, 32, 33-летний водитель Nissan Almera сбил 10-летнего мальчика, тот переходил дорогу в неустановленном месте.

Ребенка госпитализировали с травмами.

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