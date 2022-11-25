В Вольске водитель Nissan сбил 10-летнего мальчика

Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 24 ноября, в Вольском районе Саратовской области произошла авария с участием ребенка-пешехода. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
По предварительной информации, в 17:10 около дома по адресу Ярославская, 32, 33-летний водитель Nissan Almera сбил 10-летнего мальчика, тот переходил дорогу в неустановленном месте.
Ребенка госпитализировали с травмами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.