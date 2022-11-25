В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 89 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 25 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 298 943 человека. Выздоровело 292 009 человек, из них 76 - за прошедшие сутки.

У четверых заболевших выявлена пневмония, у всех остальных - признаки ОРВИ.

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