В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 89 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Сегодня, 25 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших в области составляет 298 943 человека. Выздоровело 292 009 человек, из них 76 - за прошедшие сутки.
У четверых заболевших выявлена пневмония, у всех остальных - признаки ОРВИ.
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