В Заводском районе Саратова из-за ремонта на сетях отключили свет

Сегодня, 25 ноября, жители нескольких десятков домов в Заводском районе остались без электроэнергии. Об этом сообщает администрация района.

Без электричества остались жители 29 домов на 4-ом Жилучастке. Отключение произошло из-за ремонтных работ на сетях СПГЭС.

Коммунальщики не уточняли сроки окончания работ.

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