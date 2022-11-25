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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:03

В Заводском районе Саратова из-за ремонта на сетях отключили свет

Роман Хвалин

Сегодня, 25 ноября, жители нескольких десятков домов в Заводском районе остались без электроэнергии. Об этом сообщает администрация района.

Без электричества остались жители 29 домов на 4-ом Жилучастке. Отключение произошло из-за ремонтных работ на сетях СПГЭС.

Коммунальщики не уточняли сроки окончания работ.

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