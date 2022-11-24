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НовостиОбщество24 ноября 2022 17:03

Саратовец убил сожительницу и попытался обжаловать приговор из-за «чрезмерной строгости»

Роман Хвалин

Жителя Саратова признали виновным в убийстве сожительницы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщает релиз, вечером 9 апреля в доме на улице Аткарской преступник поссорился с сожительницей и нанес хозяйке коммунальной квартиры, где они находились, не менее 23 ударов кухонным ножом в голову и шею. От полученных ран женщина погибла.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима, но убийца решил обжаловать приговор. В апелляции преступник сообщил о «чрезмерной строгости наказания» и неверную квалификацию преступления. Апелляция была отклонена судом второй инстанции, приговор вступил в законную силу.

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