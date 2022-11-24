Мария Усова поздравила балашовских кикбоксеров с девятью золотыми медалями

Фото: Бадиков Евгений

Депутат Саратовской областной думы и генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова посетила чемпионат Саратовской области по кикбоксингу. На мероприятие депутата пригласил детский тренер из Балашова, руководитель спортивного клуба «Ангел» Шамиль Устраханов.

— Ранее спортсмены обратились за помощью для одного из ребят. Из-за материальных сложностей перспективный мальчик из района не мог посетить это соревнование. Это недоразумение мы устранили но стало интересно, что за «зверь» такой - кикбоксинг! И кто им занимается. 16 ноября в Саратове я встретилась с Шамилем Руслановичем и его воспитанниками из спортивного клуба «Ангел» и с парнем,к судьбе которого прикоснулась, тоже познакомилась. Вчера от наставника Глеба я узнала, что спортсмен привез «серебро» в Балашов, а также кубок «За волю к победе»! По словам Устраханова, Глебу совсем чуть-чуть не хватило до «золота», но и этому результату я искренне обрадовалась!, — пишет в своем телеграм канале «Колонка издателя» Мария Усова.

Всего балашовские спортсмены завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей, а всего из спортклуба «Ангел» на соревнования прибыли 22 человека.

Спортклуб «Ангел»

— От души поздравляю балашовских «ангелов» с этим результатом и надеюсь на их успешное выступление на Кубке России в Анапе и Чемпионате и Первенстве ПФО в Ульяновске, куда ребята отобрались по итогам турнира, — сообщила Усова.

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