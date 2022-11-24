фото: архив КП

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 83 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня,24 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии количество заболевших в области составило 298 854 человека.

Выздоровели с начала эпидемии 291 933 человека, из них 71 пациент - за прошедшие сутки. У семи заболевших выявлена пневмония, у остальных - признаки ОРВИ.

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