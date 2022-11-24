В Саратове утром остановились трамваи и троллейбусы

Фото: Архив КП

Сегодня, 24 ноября, в Саратове произошел сбой в работе электротранспорта. Об этом сообщается на странице группы СГЭТ во «ВКонтакте».

По сообщению в соцсети, в 7:42 из-за обесточки на Грибова остановилось движение троллейбусов №3 и 16 в оба направления.

Также в 8:47 из-за схода вагона в районе остановки «Поселок Октябрьский» остановились трамваи маршрута №10.

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