За сутки в Саратове сбили троих пешеходов

Фото: УГИБДД по Саратовской области

Вчера, 23 ноября, в Саратове произошло три ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Утром, около 8:30 на Тархова водитель маршрутки №74 сбил 18-летнюю девушку.

За час до этого на Советской 34-летний водитель Honda сбил 41-летнюю женщину. Также авария с участием пешехода произошла уже вечером, в 19:20 на улице Шелковичной – под колеса ВАЗ-2111, которой управлял 59-летний мужчина, попала 25-летняя жительница города.

Все пострадавшие с различными травмами доставлены в медучреждения города.

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