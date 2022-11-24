В Саратове нашли живой пропавшую 17-летнюю девушку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове найдена живой пропавшая безвести7-летняя Алина Полякова. Об этом сообщается в опубликованном вчера, 23 ноября, пресс-релизе областного СУ СКР.

Как напоминает сообщение следователей, до этого подростка видели в последний раз 11 ноября, когда она ушла из дома по адресу 3-й Овсяной проезд, 4. Перед уходом она сказала бабушке, что собирается сходить в магазин.

Следователи искали девушку вместе с сотрудниками полиции и вчера выяснили, где находится Алина, сейчас ей ничего не угрожает.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.