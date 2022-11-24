Мокрый снег и гололед встретит жителей Саратовской области в четверг

фото: Дмитрий Владимиров

Сегодня, 24 ноября, в Саратовской области обещают мокрый снег и гололедицу. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

Ночью и утром жителей Саратова и области ждет ледяной дождь, гололедица и туман с видимостью до 500 метров и менее. Температура воздуха от 0 до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до +2...+4 градусов. Ветер западный, 5...10 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, в отдельных районах умеренные (дождь, ледяной дождь, мокрый снег). Сохраняются туман и гололедица. Температура воздуха от -3 до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.

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