ФАС одобрил переназначение главы комитета по тарифам Саратовской области

Федеральная антимонопольная служба одобрила переназначение Ларисы Новиковой на пост министра-председателя комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области. Сегодня, 23 ноября, ведомство разместило соответствующий релиз на своем официальном сайте.

На аттестации с Новиковой обсудили вопрос разногласий и споров между региональными властями и регулируемыми организациями, а также возможности их досудебного решения.

По закону, ФАС обязана проводить собеседование-аттестацию с повторно назначаемыми руководителями тарифных ведомств страны:

– Федеральная антимонопольная служба осуществляет контрольно-надзорные функции в сфере тарифного регулирования, поэтому ведомство проводит аттестацию руководителей региональных тарифных ведомств. Таким образом ФАС России контролирует единообразие тарифной политики на федеральном и региональном уровнях. – поясняет релиз структуры.

Лариса Новикова руководит региональным комитетом по тарифам с мая 2010 года, губернатор Бусаргин переназначил ее своим постановлением от 20 октября. Помимо Новиковой, ФАС рассмотрела и одобрила представления о назначении глав тарифных ведомств из Санкт-Петербурга, Карелии и Ингушетии.

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