Депутата-коммуниста Саратовской областной думы лишат права на выступления за оскорбление другого парламентария

Председатель мандатной комиссии Саратовской облдумы Александр Бурмак Фото: Евгений Бадиков

Депутата Саратовской облдумы от КПРФ Александра Анидалова лишат права на выступления на следующем заседании регионального парламента.

Как отметила мандатная комиссия облдумы, коммунист нарушил депутатскую этику «грубым оскорбительным выражением» в адрес депутата от партии «Родина» Александра Ванцова.

Председатель мандатной комиссии Александр Бурмак не уточнил, что именно сделал или сказал Анидалов, но сообщил, что инцидент произошел на заседании согласительной комиссии по бюджету 1 ноября этого года.

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