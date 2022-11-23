В центре Саратова снесут 155-летнюю аварийную двухэтажку

Скриншот: Google Maps
Двухэтажный дом в Волжском районе Саратова снесут до 1 ноября 2024 года. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации города Ладой Мокроусовой, появилось сегодня, 23 ноября, на сайте мэрии.
Признанный аварийным 155-летний дом по адресу Соборная, 35 и две его пристройки. Здания находятся напротив Первого кассационного суда, их расселят в течении ближайших трех месяцев.
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