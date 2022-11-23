В Саратовской области чиновница получила условный срок за хищение премий подчиненных

В Екатериновском районе области осуждена 48-летняя руководительница учреждения министерства труда и социальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Саратовской области.

Как сумел доказать суд, с мая по октябрь 2021 года руководительница ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Екатериновского района требовала от подчиненных перечислять часть зарплаты, начисляемую в качестве премий, на ее личный счет.

С мая по октябрь 2021 года злоумышленница похитила 66655 рублей, а позже растратила их. Женщина сама выносила приказы о денежном поощрении своих подчиненных премией.

После о хищении стало известно областному УФСБ, на нее возбудили уголовное дело. Как уточнили в СУ СК по Саратовской области, бывшую чиновницу приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.