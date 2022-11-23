Двоих саратовских налоговиков подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело на сотрудников межрайонной инспекции налоговой службы о коррупции в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По версии ведомства, с 2021 года по ноябрь 2022 года налоговики получили более миллиона рублей в качестве взятки за передачу постороннему закрытых сведений, полученных из информационного ресурса.

Об этом факте узнали сотрудники УФСБ по региону, подозреваемых задержали. Сейчас следствие собирает доказательства по делу и устанавливает обстоятельства произошедшего.

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