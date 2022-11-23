Алексей Антонов – «Бюджет Саратовской области дефицитный, потому что мы не можем отказаться от выполнения соцобязательств»

Сегодня, 23 ноября, в Саратовской областной думе проходит очередное заседание. На повестке дня – обсуждение регионального бюджета, с докладом уже выступила глава минфина региона Ирина Бегинина. Руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Алексей Антонов также высказался на заседании по бюджету на грядущий 2023 год и на плановый период 2024-2025.

– Мы получили все необходимые заключения от профильных ведомств и прокуратуры. Я благодарен каждому парламентарию, который позволил сделать максимально открытым этот финансовый документ.

Да, наш бюджет дефицитный, и объяснения эти – выполнение социальных обязательств. Прежде всего, это программа переселения, отказаться от этого и других пунктов соцподдержки мы не можем.

Сейчас в доходную часть мы закладываем 125 миллиардов рублей, в прошлом году закладывали 118. К концу года мы имеем 153 миллиарда рублей дохода. Инвестиционный портфель в 800 миллиардов рублей, предоставленный области, позволит вкладывать средства в крупные проекты – например, ЦОД в Балаково или скоростной трамвай в Саратове. В области планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест. – рассказал Антонов.

Также руководитель саратовских единороссов напомнил о том, что по инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе планируется удвоить объем ремонта дорог. Кроме того, по распоряжению Володина ведется работа по комплексному развитию сельских территорий, осуществляется программа по ремонту 100 школ и 100 детских садов губернии ежегодно. Саратовские чиновники, в свою очередь, расширили программу строительством спортзалов для детей.

– Любой дефицит средств позволяет по-другому смотреть на профицит. Имея долги, наша область делает все возможное, чтобы расплатиться с ними. – отметил в конце выступления Антонов.

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