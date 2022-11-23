Бюджет Саратовской области превысил 152 миллиарда рублей

Согласно проекту бюджета Саратовской области на следующий год, доходы бюджета составят 125,1 миллиарда рублей, расходы – 134,3 миллиарда, дефицит бюджета составил 9,2 миллиарда рублей. Проект на заседании профильного комитета облдумы представила глава минфина региона Ирина Бегинина.

Как пояснила Бегинина, ранее был представлен другой проект бюджета, но его доработали, увеличив доходы и расходы региональной казны на 22,3 миллиарда рублей. Эти средства планируют потратить, в частности, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и «проектно-изыскательные работы по определению границ зон подтопления и затопления».

По словам чиновницы, госдолг Саратовской области к 1 января 2024 года не превысит 75 миллиардов рублей. Отвечая на вопрос депутата-коммуниста Владимира Есипова о максимальной сумме госдолга к 1 января 2026 года, Бегинина назвала сумму в 82,5 миллиарда.

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