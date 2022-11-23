На расселение из аварийного жилья в Саратовской области направят 8,2 миллиарда рублей

В Саратовской области сейчас в общей сложности насчитывается 906 аварийных многоквартирных домов. Об этом рассказал сегодня, 23 ноября, министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов на заседании облдумы.

Ветхие здания находятся в 14 районах губернии. Общая площадь аварийных домов в регионе составляет более 530 тысяч квадратных метров. Саратовская область и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заключили соглашение для переселения граждан.

В целом, на программу переселения из аварийного жилья направят свыше 8,2 миллиарда рублей (фонд внесет 5,3 миллиарда, остальная часть суммы — из регионального бюджета). За первый этап работы программы, планируемый до конца 2023 года, собираются переселить 6,8 тысяч человек (202 дома).

Всего же в регионе живет более 27,8 тысяч человек, нуждающихся в расселении из аварийных зданий. Ранее на очередном заседании регпарламента руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Алексей Антонов рассказал о работе по переселению из ветхого жилья с 2019 года и рассказал о перспективах этой программы.

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