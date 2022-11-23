В Саратовской области за последние три года из аварийного жилья переселили 10 тысяч человек

Фото: Архив КП

Обеспечение финансирования программы расселения аварийного жилья в регионах – это один из пунктов «Народной программы» партии «Единая Россия». Об этом напомнил руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Алексей Антонов на очередном заседании регпарламента, отмечая важность подобных проектов.

Депутат уточнил, что в прошлом году в Саратовской области досрочно был завершен предыдущий этап программы, расселены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Всего за три года было переселено порядка 10 тысяч человек. Антонов считает этот опыт положительным перед началом реализации нового этапа программы, который предполагает расселение граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

«Принятие решения о новой программе – это большая радость для людей. Почти 28 тысяч человек, 906 многоквартирных домов, общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров. Говорить о том, как это важно для людей, думаю, излишне», – заявил Антонов.

Он добавил, что данная программа также даст новый импульс строительной отрасли. Но при этом люди должны получать квартиры в микрорайонах с развитой инфраструктурой.

«Чтобы там были детские сады и школы, поликлиники и необходимые транспортные развязки. Для этого нам в ближайшее время необходимо будет принять соответствующие градостроительные нормы. Нужно взять на контроль нашей фракции соблюдение интересов прав граждан при последующей реализации программы переселения», – заявил Антонов.

Парламентарий также выступил с инициативой появления на месте аварийных домов новых мест отдыха горожан – скверов, парков, объектов социальной сферы. По мнению Антонова, необходимо, чтобы эти территории украшали город и были доступны всем жителям.

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